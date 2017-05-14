Хинделанг: Грайсс не будет дисквалифицирован, он не правый экстремист

Вице-президент федерации хоккея Германии Марк Хинделанг прокомментировал скандал вокруг голкипера Томаса Грайсса и его действий в социальной сети «Инстаграм». 31-летний вратарь поставил лайк фотографии, в которой бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон сравнивалась с Адольфом Гитлером. Кроме того, ему понравилось фото карикатуры, на которой нынешний президент США Дональд Трамп держит отрубленную голову Клинтон в одной руке и окровавленный меч – в другой.

«Давайте сразу определимся – Томас Грайсс не является ни правым экстремистом, ни правым популистом. Существует тонкая грань между безвкусицей и недопустимыми вещами. Очевидно, что Гитлер – это неприемлемо, и мы поговорим с ним об этом. В то же время это демократия, игроки имеют право высказывать собственное мнение. Он останется в команде и не будет дисквалифицирован», – сказал Хинделанг.

Ранее стало известно, что из-за этого выступающего за «Нью-Йорк Айлендерс» Грайсса могут отстранить от Олимпиады-2018.