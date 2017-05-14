Новиков: сокращение площадок может превратить наш хоккей в американский футбол

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился впечатлениями от игры сборной России на чемпионате мира, а также резко высказался против идеи сокращения размеров площадок в КХЛ.

«Что может помешать сборной России занять первое место в группе? С одной стороны, нам может помешать соперник, а с другой, мы должны быть лучше соперника, чтобы он нам не помешал. Наша команда показывает хороший, искренний, живой хоккей, который напоминает лучшие советские времена. Сборная демонстрирует те лучшие качества, от которых мы в своё время ушли. Сейчас мы поняли, что хоккей может быть только один.

Сокращение площадок может превратить наш хоккей в американский футбол. Мы всё равняемся на НХЛ, но там по-своему всё интересно. А у нас хоккей – игра мозгов, и сокращение размеров площадки приведёт к упрощению игры. Это факт. Там очень много примитива и тупости, с учётом того, что там собраны лучшие игроки мира, они ещё что-то в состоянии создать. Поэтому, если мы это всё загоним в такую клетку, это будет примитив, это будет совсем другая игра», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.