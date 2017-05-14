Салливан: на самом деле, в первом матче «Питтсбург» сыграл довольно неплохо

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал поражение от «Оттавы Сенаторз» (1:2 ОТ) в первом матче финала Восточной конференции розыгрыша Кубка Стэнли.



«На самом деле мы играли довольно неплохо. Нам удалось совершить много чистых входов в зону. Когда это не получалось, мы находили способы доставить шайбу в их зону. Сегодня проблем с этим не было, и мы играли так, как и планировали, проведя много времени в зоне атаки», — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.