Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Ролан Гаррос 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Америка/WEC/Формула-Е Russian Drift Series
Дакар/Ралли-рейды
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Парусный спорт Борьба Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

ЧМ-2017: сборная Дании отыграла две шайбы, но уступила Швеции

14 мая 2017, воскресенье. 23:23. Хоккей

Сборная Дании на чемпионате мира — 2017 потерпела поражение от команды Швеции, встреча завершилась со счётом 2:4.

К 40-й минуте встречи сборная Швеции создала отрыв в три шайбы: забитые голы на свой счёт записали Джоэль Лундквист и Вильям Нюландер, оформивший дубль. В третьем периоде датчане ответили двумя шайбами — отличились  Мортен Мадсен и Маркус Лауридсен. Сборная Дании не сумела организовать финальный штурм — за три минуты до конца основного времени Никлас Бекстрём поставил точку во встрече — 4:2.

ЧМ-2017
14 мая 2017, воскресенье. 21:15 МСК
Дания
2 : 4 0:1, 0:2, 2:1
Швеция
0:1 – Лундквист (Крюгер, Эрикссон Эк) – 02:19 (5x5), 0:2 – Нюландер (Клингберг, Линдберг) – 35:20 (5x5), 0:3 – Нюландер (Бекстрём) – 39:06 (5x5), 1:3 – Мадсен (Элерс) – 49:11 (5x5), 2:3 – Лауридсен (Элерс, Регин) – 55:17 (5x5), 2:4 – Бекстрём (Клингберг, Нюландер) – 57:31 (5x4)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Дании — Хоккей Сборная Швеции — Хоккей ЧМ-2017
Новости. Хоккей
14 мая 2017, воскресенье
23:23 ЧМ-2017: сборная Дании отыграла две шайбы, но уступила Швеции
22:45 Райан: я почувствовал себя комфортно только в игре под номером 82
22:15 Буше: не соглашусь, что Райан выглядел так уж плохо по ходу «регулярки»
21:40 Малкин: «Питтсбург» спешил и ошибался, бывают дни, когда просто не идёт игра
21:14 Сборная России приняла участие в командной фотосессии. Фоторепортаж
21:06 Салливан: на самом деле, в первом матче «Питтсбург» сыграл довольно неплохо
20:40 Блашилл: США будут бороться за 1-е место в группе, мы способны обыграть Россию
20:31 Цигер: много ошибок, Словакия не сделала выводов после поражения от России
20:16 Л. Гудачек: у России и США много звёздных хоккеистов из НХЛ, а у Словакии их нет
20:15 Фанёф: Райан не просто забивает голы для «Оттавы», а делает гораздо больше
19:55 Годро: игра с Россией будет самой важной для США на групповом этапе ЧМ-2017
19:52 Кузнецов: не могу повторить слова Овечкина про ОИ, как НХЛ скажет – так и будет
19:44 ЧМ-2017: сборная Чехии обыграла Францию, одержав пятую победу подряд
19:39 Орлов: не первый раз приезжаю на чемпионат мира без контракта, ничего страшного
19:24 Кузнецов: чемпионат мира и Кубок мира по организации не сильно отличаются
19:22 ЧМ-2017: сборная США одержала разгромную победу над командой Словакии
19:16 Качество льда вызывает опасения, Кузнецов и Орлов будут биться, заявил Витолиньш
19:05 Витолиньш: Панарин сыграет с Латвией, Кузнецов начнёт матч в центре
18:49 Илья Сорокин начнёт матч со сборной Латвии в воротах сборной России
18:38 Директор базы в Новогорске: «Динамо» не является арендатором, ситуация нелогична
18:31 Оши: не люблю перемены и хочу остаться в «Кэпиталз», мне всё нравится
18:29 Стржалковский: с ХК «Динамо» ситуация непрозрачная, мы клуб не контролируем
18:11 Кузнецов и Орлов приняли участие в тренировке сборной России
18:10 ФХР: на «Ланксесс-Арене» в Кёльне не хватает холода и мягкий лёд, ребятам жарко
18:06 Защищать ворота сборной Латвии в матче с Россией будет Элвис Мерзликин
18:04 Третьяк: Ничушкин закроет меньшинство, в сборной не могут играть одни звёзды
17:53 Третьяк: Василевский прямо звенит, у него настроение хорошее, это очень важно
17:51 Аболс: с Россией нельзя удаляться, в равных составах звено Шипачёва не идеально
17:43 Фаулер: «Анахайм» способен обыграть соперника в любой ситуации
17:18 Нильсен: Дания на ЧМ-2018 будет играть в Хернинге, Швеция – в Копенгагене
17:17 Брызгалов: Овечкина сравнивают с Гецлафом по количеству принесённой пользы
17:00 В ближайшее время в КХЛ не будет команды из Дании
16:54 Датчане презентовали ЧМ-2018, который состоится в Копенгагене и Хернинге
16:42 ИИХФ: ЧМ-2018 важен для развития хоккея в Дании, обе арены замечательные
16:18 Пирн: когда не забиваешь при игре «пять на три», это обычно бьёт тебя в ответ
15:55 Посещаемость ЧМ-2017 в Париже превзошла уровень Петербурга на прошлом ЧМ
15:27 Карлайл: большинство «Анахайма» не работает, мы должны кардинально это изменить
15:11 Кольяно: у «Предаторз» хороший состав, они плотно играют в давление
14:47 Гецлаф: «Анахайм» умеет выполнять задание и не обращает внимание на трудности
14:25 Хекстолл: не можем быть более счастливы тому, как Проворов начал свой путь в НХЛ
13:57 Андерсон: «Оттава» не дала «Питтсбургу» поймать кураж
13:42 Бекстрём провёл первую тренировку в составе сборной Швеции на ЧМ-2017
13:34 Сборная Беларуси ещё не обезопасила себя от вылета из элитного дивизиона ЧМ
13:12 Кросби: «Питтсбургу» надо найти способ прибавить
13:00 Новиков: сокращение площадок может превратить наш хоккей в американский футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какое место в группе займёт сборная России на ЧМ-2017?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+