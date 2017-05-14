ЧМ-2017: сборная Дании отыграла две шайбы, но уступила Швеции

Сборная Дании на чемпионате мира — 2017 потерпела поражение от команды Швеции, встреча завершилась со счётом 2:4.



К 40-й минуте встречи сборная Швеции создала отрыв в три шайбы: забитые голы на свой счёт записали Джоэль Лундквист и Вильям Нюландер, оформивший дубль. В третьем периоде датчане ответили двумя шайбами — отличились Мортен Мадсен и Маркус Лауридсен. Сборная Дании не сумела организовать финальный штурм — за три минуты до конца основного времени Никлас Бекстрём поставил точку во встрече — 4:2.