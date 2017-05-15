Кронпринц Дании: будем рады видеть российских болельщиков на ЧМ-2018

Кронпринц Дании Фредерик пригласил российских болельщиков на чемпионат мира — 2018. Чемпионат мира 2018 года пройдёт в Копенгагене и Хернинге.

«У нас всё готово для проведения турнира и размещения болельщиков. Особое внимание сосредоточено на фанатах из России, потому что у вас большая хоккейная страна. Много россиян живёт и в Германии, мы будем рады видеть их всех у нас в Дании. Пользуясь случаем, приглашаю их на чемпионат мира в Данию.

Это будет отличный турнир, у нас большой опыт в проведении массовых соревнований. Думаю, всем понравится у нас в стране.

Хоккей очень популярен в Дании, но у нас не так много площадок. Мы сфокусированы на развитии этого вида спорта, дети охотно идут заниматься хоккеем. Надеюсь, проведение чемпионата мира даст толчок популяризации спорта», — сказал Фредерик.