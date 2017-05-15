Михаил Сергачёв и Герман Поддубный сыграют на Мемориальном кубке

Защитник «Виндзор Спитфайрз» Михаил Сергачёв и форвард «Эри Оттерз» Герман Поддубный сыграют на Мемориальном кубке. Финальный турнир Канадской юниорской лиги (CHL) пройдёт в Виндзоре (провинция Онтарио) с 19 по 28 мая.

Сергачёв был выбран «Монреаль Канадиенс» под 9-м общим номером на драфте-2016 и начал сезон в составе «Канадиенс», проведя 4 матча в НХЛ, после чего был отправлен в аренду в «Спитфайрз».

Воспитанник саровского хоккея Поддубный набрал 20 (9+11) очков за 65 матчей регулярного чемпионата в Лиге Онтарио. В Кубке Робертсона он отметился 3 (2+1) очками в 15 матчах и стал обладателем трофея в составе «Оттерз».