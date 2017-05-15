Сборная России разгромила Латвию на ЧМ-2017, Панарин сделал три передачи

Сборная России одержала разгромную победу над Латвией в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча, проходившая на «Ланксесс-Арене» в Кёльне, завершилась со счётом 5:0.

Заброшенными шайбами в составе нашей команды отметились Богдан Киселевич, Иван Телегин, Владислав Наместников, Никита Кучеров и Антон Белов. Артемий Панарин сделал три голевые передачи. Вратарь Илья Сорокин провёл матч на ноль, отразив 24 броска.

Россияне вновь вышли на первое место в группе А, набрав 17 очков в шести играх. Латвийцы имеют в активе 9 очков и занимают четвёртое место.