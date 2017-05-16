Знарок: России важно занять первое место в группе, Кузнецов может играть лучше

Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал победу своей команды в матче группового этапа над Латвией (5:0) на чемпионате мира — 2017.

«Что-то получилось, что-то нет. Понимали, что основная игра будет завтра. В третьем периоде играли короткими сменами, чтобы быстрее восстановиться. Всех с победой, готовимся к завтрашнему матчу.

Обычная игра. Не важно, кого соперник оставил в запасе. Мы давали возможность играть Ткачёву, планировали выпускать в меньшинстве. По схеме «7+13» будем играть с США. Нам важно занять первое место в группе.

Кузнецовым доволен, может играть лучше. Без ошибок не бывает, всегда чем-то недоволен. Ничушкин сыграл в свою игру, выполнял те функции, которые от него требовались. Пара Зуб — Орлов выглядела неплохо, Дмитрий после перелёта», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Панарин без Мерзликина не лоханулся. Россия обыграла Латвию Сборная России с Евгением Кузнецовым и Дмитрием Орловым обыграла Латвию, которая приберегла трёх лидеров на битву с Германией.

Видео интервью Знарка можно посмотреть на «Чемпионате».

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