Руссель: Франция набрала 10 очков, но не вышла из группы — это горькая пилюля

Нападающий сборной Франции Антуан Руссель прокомментировал победу над Словенией (4:1) на чемпионате мира по хоккею 2017 года. Этот матч стал последним для вратаря Кристобаля Юэ и нападающего Лорана Мёнье за национальную команду.

«Нам было важно победить, потому что Юэ и Мёнье так много сделали для нашей команды за все эти годы. Они так долго были в сборной, что стали неразрывно связаны с ней. Это невероятные ребята, для меня было очень важно сыграть вместе с ними, потому что они были моими кумирами в детстве.

Команда хорошо сыграла на турнире, мы добились четырёх побед. Обычно когда набираешь 10 очков, то выходишь в четвертьфинал. Но в этот раз мы не сделали этого. Тяжело проглотить такую горькую пилюлю. Мы много и долго работали, но нам всё равно надо быть довольными. Мы играли с душой, положительных моментов больше, чем отрицательных", — приводятся слова Русселя на официальном сайте турнира.