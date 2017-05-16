Кессел: «Питтсбург» нашёл способ победить

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Фил Кессел высказался о развитии финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги. В настоящее время счёт в серии плей-офф между действующим обладателем Кубка Стэнли и «Оттавой Сенаторз» равный — 1-1.

Во втором матче серии плей-офф Кессел забил единственный гол и принёс своей команде победу. В роли ассистента выступил российский форвард Евгений Малкин.

«У нас было много моментов. Игра получилась очень эмоциональной. Были как взлёты, так и падения. Но мы нашли способ победить», — передаёт слова игрока официальный сайт НХЛ.