Читатели: сборная России займёт первое место в группе

На «Чемпионате» завершился опрос: «Какое место в группе займёт сборная России на ЧМ-2017?».

Подавляющее большинство читателей — 78% — проголосовало за первое место российской команды в группе. На втором месте вариант «второе место» — 13%. По 4% читателей «Чемпионата» проголосовали за третье место в группе и за невыход из группы. Наконец, 2% респондентов отдали свои голоса за четвёртое место россиян в группе А.

Команда Олега Знарка выступает на групповом этапе ЧМ-2017 без поражений. Сегодня, 16 мая, сборная России сыграет с командой США.