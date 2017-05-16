На «Чемпионате» взял старт новый опрос: «С кем сборной России лучше играть в четвертьфинале ЧМ-2017?»

Сборная России, действующий бронзовый призёр ЧМ, на турнире в Кёльне разгромила итальянцев, словаков, латвийцев, а также обыграла шведов, немцев и датчан. Сегодня, 16 мая, команде Олега Знарка, потерявшей на групповом этапе всего одно очко, предстоит сыграть за первое место в группе А с национальной командой США.

Варианты ответа предложены следующие:

— с Чехией;

— со Швейцарией;

— с Финляндией.

Также проголосовать можно здесь.