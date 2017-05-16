Сборная США назвала состав на матч ЧМ-2017 с Россией за победу в группе

Сборная США назвала свой состав на заключительный матч группового этапа ЧМ-2017 с национальной командой России. В этом матче решится судьба первого места в группе А. Американцы обыграли датчан, шведов, итальянцев, латвийцев и словаков. Единственное поражение команда Джеффа Блашилла потерпела от хозяев турнира немцев.
Сборная России назвала состав на матч ЧМ-2017 с США за победу в группе
Состав сборной США выглядит так:
Ховард (Хеллебайк);
Коннор Мёрфи — Ноа Хэнифин, Джек Айкел - Клейтон Келлер — Андерс Ли;
Джейкоб Троуба — Дэнни Декайзер, Ник Шмальц — Дилан Ларкин — Брок Нельсон;
Чарли Макэвой — Брэди Шей, Джонни Годро — Ник Бьюгстад — Кевин Хейз;
Тревор ван Римсдайк — Джей Ти Комфер; Эндрю Копп — Джордан Гринвей — Кристиан Дворак.
Сборная России сразится с США за первое место в группе на ЧМ-2017! LIVE
Сборная России завершит групповой этап ЧМ-2017 матчем с США. Начало встречи запланировано на 17:15 мск.