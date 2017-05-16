Мёрфи: в сборной России в матче ЧМ впечатлили Панарин и Гусев

Капитан сборной США Коннор Мёрфи прокомментировал победу над командой России (5:3) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года.

«Отлично, что мы заняли первое место в группе, но в плей-офф это не имеет значения. Можно проиграть следующий матч и поехать домой, эта встреча добавила нам уверенности. В нужный момент мы поймали удачу и не отпустили её, все ребята старались в этой встрече. За Джонни Годро и Джеком Айкелом очень интересно наблюдать, у них отличная химия в звене.

Мы точно остаёмся в Кёльне и не поедем в Париж – это позитивные новости, потому что ты всегда хочешь меньше ездить и сохранять силы. Нам комфортно в Кёльне. У сборной России много ребят, которые впечатлили: Артемия Панарина мы хорошо знаем по «Чикаго», но есть, например, Никита Гусев, о котором мало кто слышал», — передаёт слова Мёрфи корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.