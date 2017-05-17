Парэйко: четвертьфинал ЧМ-2017 будет для Канады большим вызовом

Защитник сборной Канады Колтон Парэйко прокомментировал победу над Финляндией на групповом этапе чемпионата мира по хоккею 2017 года.

«Последние два матча мы играли хорошо. Мы играли все 60 минут. Эта встреча стала для нас хорошей проверкой, мы с победой подходим к четвертьфиналу. Знаем, что следующий матч станет для нас большим вызовом, независимо от того, с кем мы играем. В плей-офф матчи могут развернуться в любую сторону благодаря одному отскоку, так что мы хотим показать свой лучший хоккей. У нас в команде хорошая химия, думаю, мы проделали достойную работу», — приводятся слова Парэйко на официальном сайте турнира.