Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Парэйко: четвертьфинал ЧМ-2017 будет для Канады большим вызовом

17 мая 2017, среда. 00:21. Хоккей

Защитник сборной Канады Колтон Парэйко прокомментировал победу над Финляндией на групповом этапе чемпионата мира по хоккею 2017 года.

«Последние два матча мы играли хорошо. Мы играли все 60 минут. Эта встреча стала для нас хорошей проверкой, мы с победой подходим к четвертьфиналу. Знаем, что следующий матч станет для нас большим вызовом, независимо от того, с кем мы играем. В плей-офф матчи могут развернуться в любую сторону благодаря одному отскоку, так что мы хотим показать свой лучший хоккей. У нас в команде хорошая химия, думаю, мы проделали достойную работу», — приводятся слова Парэйко на официальном сайте турнира.

Стали известны все четвертьфинальные пары ЧМ-2017
Источник: Официальный сайт чемпионата мира по хоккею 2017 года Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Канады — Хоккей Сборная Финляндии — Хоккей ЧМ-2017
Новости. Хоккей
17 мая 2017, среда
00:55 Фильппула: в четвертьфинале ЧМ-2017 с США Финляндии нельзя будет терять шайбу
00:50 Даугавиньш: Россия нас переехала, а с остальными командами Латвия цеплялась
00:44 Штурм: горжусь сборной Германии, счастливы, что идём дальше и сыграем с Канадой
00:42 Хартли: сборная Латвии проделала огромную работу на ЧМ, но результат печальный
00:36 Спруктс: сборная Латвии не смотрит на судейские решения, наша задача — играть
00:32 Дюшейн: будет потрясающе, если Канада станет чемпионом мира третий раз подряд
00:27 Эрхофф: сможет ли Германия победить Канаду? В одном матче возможно всё
00:21 Парэйко: четвертьфинал ЧМ-2017 будет для Канады большим вызовом
00:20 Мерзликин: хотел бы извиниться перед Россией, но меня не интересует КХЛ
00:18 Василевский: впереди плей-офф ЧМ-2017, Россия готовится, как на последний бой
16 мая 2017, вторник
23:55 Стали известны все четвертьфинальные пары ЧМ-2017
23:54 Германия одолела Латвию и завоевала путёвку в четвертьфинал ЧМ-2017
23:53 Суббэн: в первых двух матчах «Нэшвилл» сделал то, что хотел, — забрал одну игру
23:45 Сборная России сыграет с Чехией в четвертьфинале ЧМ-2017
23:26 Сильверберг: у «Дакс» достаточно опыта, чтобы «украсть» игру в Нэшвилле
23:20 Сборная Канады уверенно обыграла Финляндию на ЧМ-2017
23:18 «Торонто» подписал контракты с защитниками Росеном и Боргманом
22:52 Дравецки: Лундквист — один из лучших вратарей в мире, он не позволил нам забить
22:51 Лисовец: победы сборной Беларуси на ЧМ-2017 сгладили негатив, но осадок остался
22:22 Пат. Торесен: в матче с Беларусью Норвегия сыграла на уровне соперника
22:22 «Сент-Луис» отправил в отставку четырёх помощников главного тренера
22:06 Защитник «Эдмонтона» Секера пропустит 6-9 месяцев из-за разрыва связок колена
22:05 Панарин: сборной России не нужно раскисать, самая важная игра на ЧМ-2017 впереди
21:53 «Амур» обменял Капустина, Романцева и Елесина в «Локомотив»
21:30 Ржепик: чехи были мотивированы, но надо отдать должное Швейцарии
21:22 Какого результата добьётся сборная России на чемпионате мира?
21:17 Нападающий Марио Кемпе перешёл из «Витязя» в «Аризону»
21:15 Попихин: Россия прошла группу на отлично, поражение от США — хороший урок
21:02 Защитники Киселевич и Гавриков завершили групповой этап без пропущенных голов
21:00 Россия — США: видеообзор матча ЧМ-2017
20:59 СКА подписал новый контракт с Патриком Херсли на один год
20:49 Рюфенахт: не все ожидали такого выступления от Швейцарии, но у нас есть характер
20:47 Россия – США: Белов был на льду при четырёх голах американцев, Проворов — трёх
20:40 Танкист Саня и калифорнийский «медведь» — в фотообзоре Россия — США
20:30 Гуськов: в четвертьфинале ЧМ для сборной России будет лучше сыграть с финнами
20:18 Бьюгстад: сборная США очень молода, поэтому победа над Россией – событие
20:14 Знарок: сборная России сама наломала дров, при чём тут судьи?
20:10 Блашилл: русские фанаты потрясающие, уровень хоккея сборной России очень высокий
20:09 Швейцария — Швеция — первая пара четвертьфинала ЧМ-2017
20:05 Макэвой: мы рады обыграть такого соперника, как сборная России
20:02 Мёрфи: в сборной России в матче ЧМ впечатлили Панарин и Гусев
20:01 Василевский: повезло, что мы три забили, могло быть 0:10 не в пользу России
19:57 Киселевич, Антипин и Орлов — лидеры по игровому времени в матче ЧМ-2017 с США
19:51 Андронов: в конце матча с США не хватило сил, много отдали в первом периоде
19:46 Гусев: по судейству вопросов нет, американцы всю игру прессинговали
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какого результата добьётся сборная России на чемпионате мира?
Архив →
© championat.com, 2000–2017
404 - Чемпионат.com
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
Извините, запрашиваемая страница не найдена
Возможно, она была удалена или даже никогда не существовала. Чтобы найти нужную информацию, рекомендуем перейти на главную страницу
© championat.com, 2000–2017