Хартли: сборная Латвии проделала огромную работу на ЧМ, но результат печальный

Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли прокомментировал поражение своей команды (3:4 Б) в матче группового этапа от Германии на чемпионате мира — 2017.

«Горжусь своими игроками. Мы начали хоккейную культуру и постепенно росли. Проделали огромную работу за это время — результат печальный. Мы не смогли сделать большого. Два матча за два дня, было тяжело. Вы видели, что случилось. Моё будущее? Пока мы расстроены поражением, сейчас нет ответа. Мы вернёмся домой, и приму решение», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.