Хартли: сборная Латвии проделала огромную работу на ЧМ, но результат печальный

Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли прокомментировал поражение своей команды (3:4 Б) в матче группового этапа от Германии на чемпионате мира — 2017.
«Горжусь своими игроками. Мы начали хоккейную культуру и постепенно росли. Проделали огромную работу за это время — результат печальный. Мы не смогли сделать большого. Два матча за два дня, было тяжело. Вы видели, что случилось. Моё будущее? Пока мы расстроены поражением, сейчас нет ответа. Мы вернёмся домой, и приму решение», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Латвии не хватило 33 секунд. Германия ликует, Россия едет к Чехии в Париж
Латвия вела за 33 секунды до сирены, но Германия отыгралась и победила по буллитам, отправив Россию в Париж на матч 1/4 финала.