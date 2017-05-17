Пойл, Дорион и Чиарелли — претенденты на звание лучшего генменеджера сезона

Стали известны имена претендентов на приз лучшему генеральному менеджеру НХЛ по итогам сезона. На награду претендуют Дэвид Пойл из «Нэшвилл Предаторз», Пьер Дорион из «Оттавы Сенаторз» и Питер Чиарелли из «Эдмонтон Ойлерз», сообщается на официальном сайте лиги.

В голосовании, которое состоялось после окончания второго раунда Кубка Стэнли, принимали участие генеральные менеджеры, сотрудники лиги, а также журналисты.

Победитель будет назван 21 июня во время церемонии вручения индивидуальных наград, которая пройдёт на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.