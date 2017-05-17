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Атюшов: надеюсь, эта сборная учтёт наш негативный немецкий опыт ЧМ-2010

17 мая 2017, среда. 08:31. Хоккей

Капитан «Амура» Виталий Атюшов рассказал о текущем положении дел в команде и поделился впечатлениями от чемпионата мира.

«Хоккеисты «Амура» получили предварительный план предсезонной подготовки. 1 июля медосмотр, а 3 июля стартует первый сбор. Из-за того, что до последнего решался вопрос с «Куньлунем», прошлым летом не было определённости с местом нашего старта, что для любого дальневосточного клуба крайне неприятно. В итоге пришлось лететь из Европейской части в Хабаровск и впервые за несколько лет начинать с домашней серии, в которой, по сути, и потеряли золотые кубковые очки. В «Амуре» надеются, что та история не повторится. С учётом географии клубу очень важно всё выстроить заранее.

Я знаю, что после серии побед клуба на финише чемпионата наши болельщики настроены по максимуму. Слышал, что вот-вот в Хабаровске начнут продажу сезонных абонементов, ажиотаж уже чувствуется. Все прекрасно понимают, что в год 60-летия «шайбы» в Хабаровске мы обязаны выходить в плей-офф. И это только программа-минимум.

ЧМ-2017? Матч Россия — Словакия посмотрел. Наша команда очень понравилась, слабых мест не увидел. ЧМ-2009 и ЧМ-2010? О тех сезонах есть что вспомнить. Особенно о нашем триумфе в Берне. В Германию мы прилетели в ранге чемпионов и, естественно, фаворитов. Уже в четвертьфинале с лидерской позиции вышли на Канаду, но чувствовали себя уверенно — и сильного соперника без особых проблем прошли.

Потом началось все самое тяжёлое. В полуфинале в концовке за счёт гола Павла Дацюка всё-таки прошли хозяев, немцев, а в финале уступили чехам во главе с Ягром. В общем-то, всю игру доминировали, но всё было против нас. Например, судьи. То поражение считаю одним из самых обидных в карьере. Надеюсь, эта сборная учтёт наш негативный немецкий опыт. Лёд в Кёльне был вполне нормальный, да и вообще турнир прошёл на отличном уровне», — цитирует Атюшова Russia-Hockey.

Россия и Канада меняются городами. Четвертьфинальные пары ЧМ-2017
На чемпионате мира–2017 определились все четвертьфинальные пары. Россия переезжает в Париж к чехам, а канадцы отправляются в Кёльн.
Источник: Russia-Hockey.ru Сообщить об ошибке
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Сборная России — Хоккей ХК Амур Виталий Атюшов ЧМ-2017
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