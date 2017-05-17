Зиновьев: информации об исключении «Кузни» нет, ведём трансферную работу

Генеральный директор новокузнецкого «Металлурга» Сергей Зиновьев рассказал о ходе селекции и будущем клуба в КХЛ.

«На сегодняшний день клуб проводит трансферную работу, продлевает контракты с хоккеистами и подписывает новых игроков. Клуб работает в штатном режиме, и никакой официальной информации об исключении команды из КХЛ нет. Подобные слухи не идут нам на пользу. Такое ощущение, что кто-то специально запускает такие слухи и не хочет, чтобы в Новокузнецке была сильная и боеспособная команда. Несмотря на это, могу сказать, что нами ведётся активная селекционная работа в плане усиления «Металлурга». С Александром Фроловым, много поигравшим в НХЛ и за сборную России, уже подписан контракт. Ведём переговоры о подписании контрактов с финским защитником Янне Яласваарой, дважды завоевывавшим Кубок Гагарина с московским «Динамо», и нападающим, воспитанником «Металлурга» Артёмом Черновым. Завершаются переговоры ещё с 4 легионерами, в числе которых есть и североамериканцы. Работаем и на российском рынке игроков.

Клубом ведётся работа, которая не всегда видна болельщику. Имею ввиду те же переговоры с игроками, подрядчиками, контрагентами. Вполне вероятно, что в ближайшее время мы озвучим еще несколько фамилий новичков, которые придут в команду именно с той задачей, чтобы способствовать заметному улучшению результатов «Металлурга». Кто-то не заинтересован, чтобы в Новокузнецке всё было хорошо, распускает разные слухи, но мы работали и работаем над тем, чтобы в новом сезоне выступить успешно. И никаких распродаж уж точно устраивать не собираемся.

Все финансовые документы были отправлены в лигу. Соответствующие письма были отправлены и от губернатора Кемеровской области Амана Гумировича Тулеева, и главы Новокузнецка Сергея Николаевича Кузнецова. Мы работаем в тесном контакте. Совместно с городом решаем и некоторые технические вопросы по Дворцу спорта. Ранее многие вопросы просто не решались, сейчас мы занимаемся их решением», — цитирует функционера официальный сайт клуба.