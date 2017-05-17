Сборная России прибыла в Париж, где проведёт матч 1/4 финала ЧМ-2017

Сборная России по хоккею прибыла в Париж, где проведёт четвертьфинальный матч чемпионата мира со сборной Чехии. Команда днём выехала из Кёльна с трёхчасовым опозданием из-за поломки поезда, передаёт с места событий корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Сразу же с вокзала команда отправилась на тренировку.

Сборная России отправилась в Париж на 1/4 финала с Чехией с задержкой в три часа

18 мая коллектив Олега Знарка сыграет в четвертьфинале турнира с национальной командой Чехии. Начало встречи запланировано на 17:15 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча Россия – Чехия.