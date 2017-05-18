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Гашек: Чехия может выиграть у России со счётом 2:1. Нужна хорошая оборона

18 мая 2017, четверг. 11:15. Хоккей

Олимпийский чемпион Нагано-1998 знаменитый голкипер Доминик Гашек прокомментировал возможный исход предстоящего четвертьфинала чемпионата мира между сборными России и Чехии.

«Я считаю, что в этом матче шансы равны. Наверное, россияне начнут с места в карьер, захотят сразу же сделать необходимый задел. Весь турнир они были очень уверены в себе, их все хвалили, но американцам удалось их остановить. Против сборной России нужно играть очень плотно, без провалов, притупляя уверенность нападающих. Если удастся разбить их привычные сочетания, это может принести большую удачу.

Конечно, необходима надёжная оборона, полная отдача в единоборствах, плотная борьба за шайбу и грамотные смены. Плюс ко всему дисциплина – это ключ к успеху. Россияне будут атаковать, мы можем застать их врасплох острой контратакой и победить – например, со счётом 2:1.Кого бы я отправил в ворота сборной Чехии? Францоуза, без сомнения. Он действовал более стабильно, чем Мразек, он заслужил это своей уверенностью. Да, у него были более лёгкие соперники, но он не ошибался», — приводит слова Гашека Blesk.cz.

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Источник: iSport.cz Сообщить об ошибке
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Сборная России — Хоккей Сборная Чехии — Хоккей Доминик Гашек ЧМ-2017
Новости. Хоккей
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