Хоффман: у «Оттавы» был отличный настрой, играли дома с чемпионом

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Майк Хоффман поделился впечатлениями после победы в третьем матче финала Восточной конференции с «Питтсбург Пингвинз» со счётом 5:1 (2-1 в серии). «Сенаторы» забросили четыре шайбы за первые 14 минут встречи.



«У нас был отличный настрой: мы играем дома в финале конференции против действующего чемпиона. Мы были заряжены.



Мне удалось быстро забить, завёлся зал, у нас всё стало получаться. Они не смогли нас остановить», — приводит слова Хоффмана официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Когда Малкин и Ко уступают 0:4 к 13-й минуте. Фаворит разгромлен в Оттаве «Пингвины» провели ужасный первый период, позволив сопернику решить исход третьего матча серии задолго до финальной сирены.