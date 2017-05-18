Штурм: на чемпионате мира—2017 сборная Канады выглядит сильнее, чем на прошлом

Главный тренер сборной Германии Марко Штурм поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинала со сборной Канады.



«Мы посмотрели матчи сборной Канады, хорошо изучили соперника. Нападающие канадцев невероятно сильны. Думаю, они в этом году выглядят лучше, чем в прошлом. Последний матч с Латвией получился тяжёлым, мы успели отдохнуть вчера. Сегодня мы готовы к игре, встреча с Канадой будет крайне интересной. Не каждый день играешь с Канадой в четвертьфинале чемпионата мира. Нужно наслаждаться моментом. Нам необходимо показать хорошую игру и поймать удачу. Конечно, мы ощущаем давление из-за того, что выступаем дома. Команда готова, и ребята сыграют наилучшим образом против лучшего соперника.



Драйзайтль — наш лучший игрок, он получит сегодня много игрового времени, как и всегда. В воротах сегодня сыграет Грубауэр. Первый гол в матче с Латвией был забит из офсайда? Меня не волнует, все допускают ошибки, в этот раз удача оказалась на нашей стороне», — передаёт слова Штурма корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Путешествие из Кёльна в Париж. Приключения сборной России на ЧМ Чтобы добраться из Кёльна до Парижа, где пройдёт четвертьфинальный матч с командой Чехии, сборной России понадобилось прождать поезд 3 часа.