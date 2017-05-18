Мёрфи: сборная Финляндии — отчаянная команда, она больше США заслужила победы

Защитник сборной США Коннор Мёрфи прокомментировал поражение своей команды в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею со сборной Финляндии (0:2).

«Не знаю, что произошло с командой в матче с финнами. Мы не могли ничего противопоставить сопернику, упустили много шансов забить. Финны блокировали наши броски. Сборная Финляндии — довольная отчаянная команда. Соперник сыграл лучше нас и больше заслужил победу в четвертьфинале.

Финляндия не удивила меня, она неплохо выступала на групповом этапе. В команде много сильных игроков. Мы не смогли показать своей лучшей игры и по этой причине проиграли. У нас была сильная группа, что было видно во всех матчах», — передаёт слова Мёрфи корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.