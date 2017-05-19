Определено время начала полуфинальных матчей ЧМ-2017

Стало известно время начала полуфинальных матчей чемпионата мира по хоккею 2017 года.

В четвертьфинале сборная России обыграла Чехию со счётом 3:0, Финляндия справилась с американцами со счётом 2:0, сборная Швеция нанесла поражение Швейцарии со счётом 3:1, а Канада одержала победу над сборной Германии со счётом 2:1.

Полуфинальные матчи состоятся 20 мая. В 16:15 мск начнётся матч Канада — Россия. Встреча Швеция — Финляндия начнётся в 20:15 мск. Матч за третье место и финал будут сыграны на следующий день, 21 мая.