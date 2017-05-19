Салливан: игроки «Питтсбурга» должны осознать, что проигрывать нельзя

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан высказался о развитии финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги. В настоящее время действующий обладатель Кубка Стэнли уступает в серии со счётом 1-2.

«Игроки должны выйти на другой психологический уровень, осознать, что проигрывать нельзя. Нужно идти на ворота. Надо лучше закрывать обзор вратарю, действовать с большей отдачей», — передаёт слова главного тренера американской команды официальный сайт Национальной хоккейной лиги.