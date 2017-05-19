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Буше: Карлссон стал подключаться к атаке в самый нужный момент

19 мая 2017, пятница. 09:59. Хоккей

Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ги Буше порассуждал на тему прогресса защитника канадской команды Эрика Карлссона. По словам тренера, хоккеист вышел на новый уровень. В настоящее время команда ведёт в серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» со счётом 2-1.

«Мне нравится, что Карлссон смог выйти на более высокий уровень. Он всегда знал, как поддержать атаку. В этом году он стал подключаться в самый нужный момент, когда это было полностью оправданно», — передаёт слова тренера официальный сайт НХЛ.

Когда Малкин и Ко уступают 0:4 к 13-й минуте. Фаворит разгромлен в Оттаве
«Пингвины» провели ужасный первый период, позволив сопернику решить исход третьего матча серии задолго до финальной сирены.
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Оттава Сенаторз Эрик Карлссон
Новости. Хоккей
19 мая 2017, пятница
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