Буше: Карлссон стал подключаться к атаке в самый нужный момент

Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ги Буше порассуждал на тему прогресса защитника канадской команды Эрика Карлссона. По словам тренера, хоккеист вышел на новый уровень. В настоящее время команда ведёт в серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» со счётом 2-1.

«Мне нравится, что Карлссон смог выйти на более высокий уровень. Он всегда знал, как поддержать атаку. В этом году он стал подключаться в самый нужный момент, когда это было полностью оправданно», — передаёт слова тренера официальный сайт НХЛ.