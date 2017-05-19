«Даллас» рассматривает варианты обмена общего 3-го выбора на драфте-2017

Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл сообщил, что клуб рассматривает варианты обмена общего третьего выбора на драфте НХЛ-2017.

«Я разговаривал с другими командами о возможности обмена этого пика на состоявшегося игрока. Есть немало вариантов. Чем ближе к драфту, тем больше будет разогреваться ситуация. Тем более благодаря выходу «Анахайма» в финал конференции мы получили ещё один выбор в первом раунде, и теперь у нас есть больше активов для возможной сделки.

Кто будет выбран под третьим номером? Есть два фаворита, а дальше всё будет зависеть от предпочтений команд. Там есть 10 игроков и различные возможности», – цитирует функционера официальный сайт НХЛ.