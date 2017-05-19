На время ЧМ-2021 в Беларуси будет установлен безвизовый режим

Представитель федерации хоккея Беларуси Сергей Гончаров прокомментировал победу Риги и Минска в борьбе за место проведения чемпионата мира – 2021.

«Рад, что всё прошло успешно. Сочувствую, нашим финским коллегам, хочу поддержать их. Большая благодарность нашим союзникам, тем, кто нас поддерживал. Когда мы начинали – нам говорили, что у нас шансов никаких. То, что мы этого добились – это признание Беларуси и Латвии как сильных стран в мировом хоккейном сообществе.

Мы взяли своё отношение к людям. Надо всех уважать и сотрудничать, причём не только когда необходимы голоса. Повлияло то, что Латвия и Беларусь только по одному разу проводили чемпионат мира, в отличие от Финляндии.

На время чемпионата мира в Беларуси будет установлен безвизовый режим, билеты заменят визу. Наше требование, чтобы Россия играла в Минске в группе с Беларусью, а в Финляндии — с Латвией», — передаёт слова Гончарова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.