Третьяк: на ЧМ-2021 в Минске сборная России будет как дома

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал решение провести чемпионат мира – 2021 в Риге и Минске.

«Если на ЧМ-2021 мы будем играть в Беларуси, то будем как дома. Мы вспоминаем ЧМ-2014, очень сильная поддержка тогда была. Большинство склонялись к тому, что финны получат чемпионат. Там строят новый стадион, в отличие от той же Латвии. Думал, что финны 100% выиграют! Это очень неожиданно.

Поддержка, конечно, очень важна, но мы в Москве играли и не выиграли. Надо не на поддержку, а на свою команду обращать внимание. Россия пока не претендует на взрослый чемпионат мира, это 8-10 лет должно пройти», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.