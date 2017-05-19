Третьяк: Знарок не обыгрывал Канаду? До 1972 года мы тоже не выигрывали

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк выразил мнение о предстоящем матче полуфинала чемпионата мира – 2017 Россия – Канада. Встреча пройдёт 20 мая, начало — в 17:15 мск.

«Знарок ни разу не обыгрывал сборную Канады? До 1972 года мы у них тоже не выигрывали. У нас хорошая команда. Россия – фаворит? Не будем так говорить, две равные команды встретятся. Всё будет зависеть от дисциплины, матч с американцами показал, что удаления ломают игру», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.