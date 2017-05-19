Селянне: разочарован решением НХЛ по Олимпиаде, согласен с Овечкиным

Легендарный нападающий Теему Селянне прокомментировал решение НХЛ не пускать своих игроков на Олимпиаду.

«Я очень разочарован решением НХЛ. У меня была возможность сыграть на шести Олимпиадах, я понимаю, что этот турнир очень важен для всех игроков. Юные хоккеисты с детства мечтают об Играх. И теперь они не сыграют… Я не очень понимаю позицию: «Мы не едем в Корею, но примем участие в Олимпиаде в Пекине». Нужно решить: «Либо вы играете, либо нет». Отпустят ли клубы НХЛ некоторых игроков в Корею? Нет, конечно. Они могут поехать, но не смогут вернуться. Я не верю в то, что Овечкин поедет на Олимпиаду. Уважаю позицию Овечкина. Он прямо заявил, что хочет поехать. Я полностью поддерживаю его», — передаёт слова Селянне корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.