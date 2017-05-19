Фазель: совместная заявка помогла Беларуси и Латвии получить ЧМ-2021

Президент ИИХФ Рене Фазель поделился мнением о том, за счёт чего Беларусь и Латвия смогли получить право проведения ЧМ-2021.

«Финляндия была близка к тому, чтобы взять ЧМ-2021, но они взяли следующий турнир. В олимпийский год мы обычно проводим чемпионат мира в небольших странах, но финны сказали, что для них это нормально.

Беларусь и Латвия работали хорошо, было полезно сделать такую совместную заявку и очень хорошо для них победить финнов. Как им удалось? Если два маленьких парня работают вместе, то им легче побить одного большого», — передаёт слова Фазеля корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.