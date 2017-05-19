Мэтт Мюррей займёт место в воротах «Питтсбурга» в четвёртом матче с «Оттавой»

Вратарь «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Мюррей сыграет с первых минут в четвёртом матче финала Восточной конференции с «Оттавой Сенаторз». Об этом сообщил главный тренер команды Майк Салливан.

«Мэтт Мюррей будет играть в воротах. Я не буду обсуждать это тренерское решение. Мы приняли такое решение, посмотрим, что из этого выйдет. В третьем матче он играл надёжно. Последние пару недель он много тренировался.

Марк воспринял это решение как профессионал. Оба наших вратаря ведут себя исключительно профессионально. Они оба бойцы и хотят быть в воротах. Мы не всегда ждём, что они будут согласны с нашими решениями, но надеемся, что они их уважают", — приводятся слова Салливана на официальном сайте клуба.

Мюррей получил травму перед первым матчем первого раунда плей-офф, вместо него играл Марк-Андре Флёри. В третьем матче серии с «Оттавой» Мюррей вышел на замену Флёри при счёте 0:4. Команда проиграла со счётом 1:5 (1-2 в серии).