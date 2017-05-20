Мюррей: включаться по ходу серии непросто, но я доволен своей игрой

Вратарь «Питтсбург Пингвинз» Мэттью Мюррей подвёл итоги после победы в четвёртом матче серии плей-офф Кубка Стэнли с «Оттавой Сенаторз» (3:2).
«Включаться по ходу серии не очень просто. Мне оставалось только играть, не думать о других вещах, следить за ходом игры, погрузиться в неё. Думаю, что неплохо справился. Могу лучше, но в целом я доволен игрой.
Ребята упростили мне задачу. Они играли здорово, блокировали броски, особенно в концовке. Это то, что было нужно больше всего. Нам надо было победить.
Флери всегда настроен позитивно, он шутит и говорит правильные вещи. Мы хорошо ладим, и я многим ему обязан», – цитирует Мюррея официальный сайт лиги.