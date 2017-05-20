Юшкевич: сборная России уверенно провела матч с чехами, я отдам ей предпочтение

Чемпион мира 1993 года Дмитрий Юшкевич поделился своим мнением насчёт исходов полуфинальных матчей чемпионата мира по хоккею.
«Шведы сильнее по составу, чем финны. Они более ровно провели чемпионат в целом, хотя у них тоже были осечки. Но по тому десанту, который высадился у Швеции в лице игроков НХЛ, эта команда выглядит очень прилично. На бумаге Швеция – сильная сборная на чемпионате мира.
У наших же с канадцами шансы примерно одинаковые, я бы сказал даже 50 на 50. Но наша сборная очень уверенно провела матч с чехами, сыграла чётко на победу и не дала ни малейшего шанса сопернику победить. Поэтому я отдам предпочтение нашей сборной. У нас хорошо выглядит вратарская линия. Защитники хоть и молодые, от шайбы не отбрасываются, а отдают её нападающим. И наша атака выглядит очень интересно», — сказал Юшкевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.
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