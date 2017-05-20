Отец Набокова: Евгений начинал защитником, но уже через два месяца стал вратарём

Виктор Набоков, отец известного голкипера Евгения Набокова, рассказал, как его сын начинал заниматься хоккеем.



«Когда Евгений начинал лет в шесть, то первые два месяца был защитничком. Но недолго музыка играла. Я в ту пору ещё выступал за „Торпедо“ и после одного из выездов вдруг обнаружил дома вратарскую форму. Говорю сыну: „Подумай! Это тяжело, ответственность огромная, травм много“. Но Женя был твёрд. И уже скоро я понял, что он вратарь от бога», — приводит слова Набокова официальный сайт НХЛ.

Генменеджер «Шаркс»: Набоков великолепен в роли тренера, он видит мелкие детали