А. Медведев: пора Знарку со сборной России начинать обыгрывать Канаду

Член совета директоров СКА и КХЛ Александр Медведев поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира — 2017 Канада — Россия, а также выразил надежду, что Евгений Дадонов и Илья Ковальчук останутся в СКА на следующий сезон. Начало встречи Канада — Россия в 16:15 мск.



«Мы ждём хорошей игры сегодня, которая принесёт победу. Когда выступают Россия и Канада, то игра всегда зрелищная. Но мы всё-таки ждём не просто игры, а победы. Сборная России при Олеге Знарке ещё не обыгрывала канадцев, так что сегодня уже пора начинать. В Кёльне я был в 2010 году, хороший, хоккейный город, арена замечательная. Тепло, но мы же в мае проводим чемпионат мира. Если говорить о втором полуфинале, то шведы сильнее по составу, но финны могут преподнести сюрприз. Останется ли Дадонов в СКА? Нужно дождаться 1 июля. Ковальчук? Я хочу верить, что он останется», — передаёт слова Медведева корреспондет «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Россия сразится с Канадой в полуфинале ЧМ-2017! LIVE Сборная России сразится с Канадой в полуфинале ЧМ-2017. Все события игрового дня — в нашем онлайне.