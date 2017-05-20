Райндль: проблемы со льдом были только на играх Словакии, дело в массажном масле

Глава оргкомитета чемпионата мира – 2017 Франц Райндль поделился мнением об организации турнира.



«В целом организация турнира была хорошей. Да, мы имели проблемы со льдом, но только на матчах Словакии. Службы арены сразу начали с этим разбираться. Могу вам сказать, что это не проблема системы охлаждения, ничего не случилось с ареной. Это было похоже на массажное масло для тела. Арена же и её сотрудники работали профессионально. Кстати, здорово выступили на турнире хозяева – Франция и Германия. Немцы и вовсе вышли в следующий раунд, набрав 11 очков в группе», — передаёт слова Райндля корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Пришёл момент, когда Россия обыграет Канаду». Прогнозы на полуфиналы ЧМ Сборная России обыграет Канаду, а мастерство шведов поможет им пройти финнов – так считают эксперты.