Фазель: ИИХФ по-прежнему готова к диалогу с НХЛ по поводу Олимпиады-2018

Президент ИИХФ Рене Фазель поделился мнением об отказе НХЛ от участия в Олимпиаде-2018.



«Представитель НХЛ был в Кёльне, ситуация с Олимпиадой обсуждалась. В сентябре будет этап подготовки к Олимпиаде в плане транспорта и расселения команд. К этому времени вопрос с участием игроков НХЛ в Играх должен быть окончательно решён. Мы по-прежнему готовы к диалогу с Национальной хоккейной лигой. Сейчас сложно сказать, когда будет дедлайн по решению проблемы. Возможно, после драфта и составления календаря НХЛ на следующий сезон», — передаёт слова Фазеля корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.