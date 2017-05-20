Форвард Пушкарёв продлил контракт с «Барысом»

Нападающий Константин Пушкарев продлил контракт с «Барысом», информирует официальный сайт команды из Казахстана.

«Барыс» ведёт переговоры с нападающим Линденом Веем

Хоккеист принял квалификационное предложение. Нападающий подписал двусторонний контракт, рассчитанный на один год.

В минувшем сезоне хоккеист отыграл в регулярном чемпионате 32 матча и набрал 12 (3+9) очков. На счету нападающего 10 игр и 5 (2+3) очков в плей-офф.



Напомним, сегодня стало известно о подписании «Барысом» контракта с канадским нападающим Линденом Веем, игрок уже дал согласие на переход.