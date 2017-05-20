Россия не может выиграть у Канады на крупных международных турнирах с 2011 года

Сборная России потерпела поражение от Канады в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею-2017, встреча завершилась со счётом 2:4. Таким образом, Россия с 2011 года не может выиграть у Канады на крупных международных турнирах.



Канадцы прошли в финал, команда Олега Знарка сразится за бронзовые медали.

Россия проиграла Канаде в полуфинале ЧМ-2017, упустив преимущество в два гола

В 2011 году российские хоккеисты обыграли канадцев в четвертьфинале чемпионата мира со счётом 2:1. После этого Россия проиграла Канаде в финале ЧМ-2015 — 1:6 и в полуфинальной встрече Кубка мира — 2016 — 3:5.