Орлов: при счёте 2:0 сборная России должна была спокойно играть и не ошибаться

Защитник сборной России Дмитрий Орлов подвёл итоги полуфинального матча ЧМ-2017 с командой Канады (2:4).

«Пропустили в меньшинстве в начале третьего периода. Наверное, из-за этого пошла неуверенность. Если бы мы выстояли, то, может быть, была бы другая игра. Мы знали, что Канада побежит отыгрываться, тренеры нам об этом говорили, но мы их требований не выполнили. Мы старались, боролись за шайбу. Было два неудачных отскока, после которых канадцы забили голы. Мы должны были лучше играть и не давать им шансов. Были ли удаления в третьем периоде по делу? Может быть. Судьи по-разному судят, ничего уже не поменяешь.

Стараемся обороняться. Настрой был на большинство, мы могли ещё забивать, но у нас этого не получилось. Некоторые ребята сидели и потеряли темп игры. Тяжело осознавать, что мы проиграли. При счёте 2:0 мы должны были спокойно играть и не ошибаться, чтобы они атаковали и проваливались, а мы бы действовали на контратаках, но этого не получилось. Матч за бронзу, конечно, надо выигрывать. Осталась ещё одна игра, надо выходить и играть. Мы играем за сборную, на нас полные трибуны приходят смотреть, мы не можем просто так выходить», — передаёт слова Орлова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.