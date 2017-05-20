Сборная России по хоккею в полуфинале чемпионата мира 2017 года потерпела поражение от команды Канады со счётом 2:4. На «Чемпионате» стартовал опрос: «Что помешало сборной России выиграть у Канады в полуфинале ЧМ-2017?». Предлагаются следующие варианты ответа:

— судейство;

— тренерские просчёты;

— ошибки отдельных игроков;

— соперник был сильнее и по праву выиграл.

Вы можете принять участие в голосовании на «Чемпионате».

Сборная России сыграет в матче за третье место 21 мая. Соперник будет определён позднее.