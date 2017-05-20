Знарок — о плохой статистике на вбрасываниях у Шипачёва: готовится к НХЛ

Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал неудачную игру нападающего Вадима Шипачёва при игре на вбрасываниях, который в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2017 года с Канадой не выиграл ни одной попытки из восьми. Россияне проиграли встречу со счётом 2:4 и 21 мая поборются за бронзовые медали.

«Ужасная статистика на вбрасываниях Шипачёва? Готовится к НХЛ», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Шипачёв после завершения контракта со СКА перешёл в «Вегас Голден Найтс».

Каток прошёлся по красоте. Канада оставила Россию без финала Сборная России вела в полуфинале ЧМ-2017 со счётом 2:0, но не смогла удержать победу и пропустила Канаду в финал.

Видео интервью Знарка можно посмотреть на «Чемпионате».