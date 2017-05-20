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Новиков: тренерский штаб сборной России не в состоянии вести топовые матчи

20 мая 2017, суббота. 20:02. Хоккей

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился впечатлениями от поражения россиян в полуфинальном матче чемпионата мира с командой Канады (2:4).

«Страна в шоке. Показывая хороший хоккей, в конце провалить его и проиграть – это страшная ситуация. Сейчас надо говорить откровенно — тренерский штаб не в состоянии вести топовые игры. Не говорю конкретно по персоналиям. Мы не в состоянии играть правильно. Игру, в русском понимании, ведёт тренер. К сожалению, не вижу управления хоккеем, управления матчем, а это самый важный тренерский талант. Этот талант нигде не купишь, не прочитаешь. Он, если хотите, от бога. Выигрывает тренер и проигрывает тренер. Для меня это трагедия, жалко ребят.

Трудно сказать, в чём причина – удаления или физически не удалось удержать темп. Это вопрос глубокий. Когда команда проигрывает, можно наговорить на десять лет вперёд. Это уже не первый случай, когда команда не в состоянии доиграть матч, выигрывая его. Это самое трудное, самое трагическое для ребят. Шрамы остаются у них, они сражались, но потом рассыпались. Очевидно, что защитники не понимают основной своей функции, бегают где попало. Пока мы не уйдём от системы «свой-чужой», так и будем дальше мучиться. Должна быть настоящая тренерская команда, которая работает на главного тренера и на команду. Без этого не вижу надежды в нашем хоккее. Надо смотреть глубже. В клубах КХЛ та же картина. Очень жалко, этого представить нельзя было. Я думал, в лучшем случае будет овертайм, но команда посыпалась. За всё отвечает тренер», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Каток прошёлся по красоте. Канада оставила Россию без финала
Сборная России вела в полуфинале ЧМ-2017 со счётом 2:0, но не смогла удержать победу и пропустила Канаду в финал.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Канады — Хоккей Сборная России — Хоккей Юрий Новиков ЧМ-2017
Новости. Хоккей
20 мая 2017, суббота
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