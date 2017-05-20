Мутко: канадцы в полуфинале ЧМ-2017 с Россией переломили игру нашим же оружием

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал поражение сборной России в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею 2017 года с Канадой. Россияне после двух периодов вели — 2:0, но в итоге проиграли со счётом 2:4.

«Парни сегодня бились до последней минуты и пытались спасти игру. Надо было, конечно, не удаляться. Канадцы, по сути, нашим же оружием и переломили игру, за счёт быстрых атак. Давайте поддержим парней и пожелаем им удачи. Всё, что они могли, они оставили. А ошибки… Мы все понимаем, что в хоккее, как и в спорте, мелочей нет.

Доверие к тренерскому штабу? Давайте мы не будем об этом говорить сейчас. Ведь турнир продолжается, и ребятам предстоит провести матч за третье место. Давайте пожелаем им удачи, ведь многие страны мечтали поиграть на чемпионате мира. А наша команда всегда борется на максимуме. По сути, сегодня был финал чемпионата мира», — цитирует Мутко «Р-Спорт».