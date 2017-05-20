Гецлаф оштрафован за оскорбительный комментарий в четвёртом матче с «Нэшвиллом»

Нападающий «Анахайм Дакс» Райан Гецлаф оштрафован на $ 10 тысяч за неподобающую реплику в адрес другого участника четвёртого матча финала Западной конференции с «Нэшвилл Предаторз». Это максимальный штраф, разрешённый коллективным соглашением между НХЛ и профсоюзом игроков.

Гецлаф нарушил правила лиги, которые запрещают делать неуместные или оскорбительные замечания или использовать нецензурную лексику. TSN сообщает, что комментарий игрока в адрес другого участника матча был гомофобным.

«Комментарий Гецлафа, особенно при обращении к другому человеку на льду, был оскорбительным и неуважительным. Он перешёл черту и мы считаем его поведение неприемлемым. НХЛ не будет терпеть подобные комментарии», — сказал первый вице-президент НХЛ по хоккейным операциям Колин Кэмпбелл.