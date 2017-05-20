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Швеция обыграла Финляндию в полуфинале ЧМ-2017 и поборется за золото с Канадой

20 мая 2017, суббота. 22:21. Хоккей

Сборная Швеции одержала уверенную победу над командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча, проходившая на «Ланксесс-Арене» в Кёльне, завершилась со счётом 4:1.

Александер Эдлер вывел шведов вперёд на исходе второй минуты игры, но вскоре финны отыгрались благодаря голу Йоонаса Кемппайнена. Во второй двадцатиминутке сборная Швеции дважды реализовала большинство. Точные броски удались Джону Клингбергу и Вильяму Нюландеру. В заключительной трети Юаким Нордстрём установил окончательный результат.

В финале мирового первенства шведы поборются за золото со сборной Канады. Финляндия сыграет с командой России в матче за третье место.

Каток прошёлся по красоте. Канада оставила Россию без финала
Сборная России вела в полуфинале ЧМ-2017 со счётом 2:0, но не смогла удержать победу и пропустила Канаду в финал.
ЧМ-2017
20 мая 2017, суббота. 20:15 МСК
Швеция
4 : 1 1:1, 2:0, 1:0
Финляндия
1:0 – Эдлер (Бекстрём) – 01:49 (5x5), 1:1 – Кемппайнен (Аалтонен) – 04:45 (5x5), 2:1 – Клингберг (Экман-Ларссон, Нюландер) – 24:36 (5x4), 3:1 – Нюландер (Бекстрём) – 35:42 (5x4), 4:1 – Нордстрём (Крюгер) – 53:52 (5x5)

Видеообзор матча можно посмотреть на «Чемпионате».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Финляндии — Хоккей Сборная Швеции — Хоккей ЧМ-2017
Новости. Хоккей
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Что помешало сборной России выиграть у Канады в полуфинале ЧМ-2017?
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