Рантанен: в матче с Россией за бронзу Финляндия сделает всё для победы

Нападающий сборной Финляндии Микко Рантанен прокомментировал поражение от Швеции в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2017 года (1:4) и предстоящий матч за третье место с Россией.

«Я думаю, мы смотрелись достойно сегодня. Играли с серьёзным соперником, показав одну из лучших встреч на турнире. После США было тяжело восстановиться, где-то сегодня это сказалось. Нюландер и Бекстрём доставили нам много проблем, в том числе и в большинстве. Конечно, мы хотим выиграть бронзовые медали в матче с Россией. Это большая ответственность — сыграть за призовое место чемпионата мира. Мы выйдем на лёд и сделаем всё для победы. Матч между Канадой и Россией я не смотрел», — передаёт слова Рантанена корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.